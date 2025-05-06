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Росатом требует 228 миллиардов с финских компаний Fortum и Outokumpu

1:01
Экономика

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск на сумму свыше 227 миллиардов рублей, поданный против двух крупных финских компаний — Fortum и Outokumpu. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на материалы судебной базы.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Истцами по делу выступают три организации, связанные с государственной корпорацией "Росатом": АО "ТВЭЛ", RAOS Project Oy и АО "Русатом Энерго Интернешнл".

Ответчиками указаны финская энергетическая компания Fortum Oyj и металлургический концерн Outokumpu Oyj. Иск зарегистрирован 30 апреля. Общая сумма заявленных требований составляет 227 792 053 393 рубля.

Однако суть претензий в открытых источниках не раскрывается — карточка дела не содержит пояснений относительно причин обращения в суд и предмета иска.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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