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Украины мало: США нацелились на ещё одни стратегические ресурсы под носом у России

1:23
Экономика

Соглашение между Вашингтоном и Киевом по вопросу доступа к природным ресурсам может оказаться лишь прологом к более масштабной геополитической игре.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

Как сообщает издание National Interest, Соединённые Штаты рассматривают страны Средней Азии как приоритетное направление для добычи редкоземельных металлов — стратегически важных компонентов, используемых в оборонной промышленности, электронике и "зелёных" технологиях.

По мнению аналитиков, Украина не обладает необходимыми запасами редкоземельных элементов, чтобы удовлетворить растущие потребности американской промышленности. Заключённое ранее соглашение с Киевом, по мнению издания, — скорее символический и промежуточный шаг. Главная цель — ресурсы Средней Азии, где сосредоточены крупные запасы необходимых элементов.

Однако, как отмечает National Interest, путь к ресурсам региона будет непростым. Средняя Азия давно входит в орбиту стратегических интересов Москвы и Пекина.

Эксперты предупреждают, что любая попытка усилить американское влияние в этом направлении неизбежно приведёт к геополитическим трениям. Установление крепких экономических и дипломатических связей с региональными государствами названо "критически важным" для реализации американских планов.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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