ABB Robotics внедряет роботов в ресторанный бизнес — 27 секунд для сборки бургеров

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внедрение роботов ABB Robotics в концепцию ресторана BurgerBots демонстрирует удивительный потенциал автоматизации за пределами традиционных заводских процессов.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд

Марк Сегура, президент подразделения ABB Robotics, отметил, что индустрия общественного питания требует стабильности, эффективности и надежности.

Стоит отметить, что в BurgerBots машины занимаются лишь измельчением мяса для бургеров, а готовые блюда передаются сотрудникам для завершения процесса.

Руководство утверждает, что роботы призваны дополнять, а не заменять человеческий труд. В опросе, проведенном среди работников индустрии гостеприимства, 89% менеджеров и 73% сотрудников выразили готовность внедрять робототехнику для автоматизации задач.

Процесс приготовления бургера начинается с того, что свежеприготовленную мясную котлету помещают на булочку в коробке, после чего она перемещается по конвейерной ленте, где считывается QR-код. В это время робот Flexpicker, отвечающий за сборку начинки, быстро добавляет соус, салат, сыр, маринованные огурцы и лук, основываясь на информации из QR-кода. Затем бургератор передает процесс другому роботу Юми, который добавляет финальные штрихи к блюду. Весь процесс занимает всего 27 секунд на один бургер.

Глава компании-разработчика Элизабет Труонг прогнозирует, что через пять лет в большинстве ресторанов будут использовать различные формы роботизированной автоматизации, что станет необходимостью, а не просто новинкой, пишет nypost.

Уточнения

Ме́неджер (англ. manager, от manage — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.





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