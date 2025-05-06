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Потери, которых не видно на карте: скольких ресурсов лишился СССР из-за немецкой оккупации

1:44
Экономика

Во время презентации исторического сборника "Цифры Победы" главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач поделился оценками разрушительного воздействия немецкой оккупации на экономику Советского Союза.

флаг ссср
Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
флаг ссср

По его словам, страна утратила до 70% энергоресурсов, а также лишилась значительной части металлургической и угольной промышленности. В частности, речь шла о масштабных потерях в электроэнергетике.

Удары по экономике и промышленности

Оккупированные территории стали эпицентром разрушений: значительная часть индустриальной инфраструктуры оказалась либо уничтоженной, либо недоступной. По подсчетам эксперта, именно на этих землях находилось более половины ключевых производств — от угольных шахт до металлургических заводов.

Тем не менее, несмотря на катастрофические последствия, СССР сумел организовать ответ не только на фронте, но и в тылу. Одним из решающих факторов стало создание новой промышленной базы в Сибири. Этот стратегический шаг позволил не просто компенсировать утраты, но и обеспечить развитие на годы вперед, пишет ТАСС.

Восстановление за Уралом и роль ленд-лиза

Клепач отметил, что уже к 1948 году уровень советской промышленности превысил довоенные показатели. Этому способствовало не только строительство новых предприятий в восточных регионах страны, но и поддержка союзников.

Однако, по его словам, помощь в рамках ленд-лиза, а также вывезенные после войны немецкие заводы лишь восполнили часть колоссальных потерь — они не были ключевым фактором восстановления.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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