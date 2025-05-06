Потери, которых не видно на карте: скольких ресурсов лишился СССР из-за немецкой оккупации

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время презентации исторического сборника "Цифры Победы" главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач поделился оценками разрушительного воздействия немецкой оккупации на экономику Советского Союза.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ флаг ссср

По его словам, страна утратила до 70% энергоресурсов, а также лишилась значительной части металлургической и угольной промышленности. В частности, речь шла о масштабных потерях в электроэнергетике.

Удары по экономике и промышленности

Оккупированные территории стали эпицентром разрушений: значительная часть индустриальной инфраструктуры оказалась либо уничтоженной, либо недоступной. По подсчетам эксперта, именно на этих землях находилось более половины ключевых производств — от угольных шахт до металлургических заводов.

Тем не менее, несмотря на катастрофические последствия, СССР сумел организовать ответ не только на фронте, но и в тылу. Одним из решающих факторов стало создание новой промышленной базы в Сибири. Этот стратегический шаг позволил не просто компенсировать утраты, но и обеспечить развитие на годы вперед, пишет ТАСС.

Восстановление за Уралом и роль ленд-лиза

Клепач отметил, что уже к 1948 году уровень советской промышленности превысил довоенные показатели. Этому способствовало не только строительство новых предприятий в восточных регионах страны, но и поддержка союзников.

Однако, по его словам, помощь в рамках ленд-лиза, а также вывезенные после войны немецкие заводы лишь восполнили часть колоссальных потерь — они не были ключевым фактором восстановления.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.