Бегают по юристам, чтобы вернуться в Россию: Западные компании начали искать способы войти на рынок РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популярные Западные компании, которые покинули Россию после начала СВО, теперь бегают по юристам, чтобы узнать о возможности вернуться.

Фото: decomatic-fasteners is licensed under Free More info завод

Снова открыть бизнес в РФ хотят сырьевые и страховые компании, а также судоходные группы. Они готовятся к возможному к потенциальной отмене антироссийских санкций, которые ранее ввели Штаты. Однако большая часть транснациональных компаний все еще будет ограничена санкциями ЕС и Великобритании, даже если США начнут смягчать санкции.

Так, европейские компании могут создать американские подразделения, чтобы воспользоваться возможным смягчением санкций, но это потребует больших вложений, пишет Financial Times.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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