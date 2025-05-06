38,6 млн тонн пшеницы из России! Кто стал главным покупателем

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основным покупателем российской пшеницы за первые 10 месяцев текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2025 года) стал Египет.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Как сообщили в аналитическом центре "Русагротранса", за указанный период Египет закупил 7,857 млн тонн пшеницы, что стало увеличением по сравнению с 6,846 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.

На втором месте по объемам закупок находится Турция с 2,912 млн тонн пшеницы, тогда как в предыдущем сезоне эта цифра составила 6,043 млн тонн. Третью позицию занимает Бангладеш с закупкой 2,546 млн тонн, по сравнению с 3,39 млн тонн годом ранее.

Среди крупных покупателей также можно отметить Алжир с 1,685 млн тонн (1,906 млн тонн в прошлом году) и Нигерию с 1,484 млн тонн (в прошлом сезоне — 405 тыс. тонн).

По данным аналитического центра, с июля по апрель текущего сельхозсезона Россия экспортировала около 38,6 млн тонн пшеницы, включая страны ЕАЭС, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.





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