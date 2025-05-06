Когда связь замерла: отключение интернета вызвало проблемы для пользователей и бизнеса

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник, 5 мая, в Москве пользователи сообщили об отключении мобильного интернета и связи у всех основных сотовых операторов примерно с 11:00 до 12:00.

Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мобильный телефон

Многие отмечали проблемы с доступом к интернету и мессенджерам. Наибольшее количество жалоб пришло из Москвы, но сбои также фиксировались в Подмосковье, Калужской, Ивановской, Нижегородской областях, Северной Осетии и Санкт-Петербурге. Позже Единая государственная система реагирования и ликвидации происшествий (РСЧС) сообщила, что проблемы с интернетом связаны с мерами безопасности во время праздничных мероприятий. В этот день в Москве проходила репетиция воздушной части парада, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, торжества планируются 9 мая.

Как указала РСЧС, аналогичные ограничения ожидаются также с 7 по 9 мая. Представитель компании "Флай Дрон" отметил, что ограничение передачи данных затрудняет использование дронов, так как их навигация зависит от базовых станций. В свою очередь, представители "ВымпелКома" (бренд "Билайн") и "МегаФона" подтвердили сложные условия работы мобильной связи по причинам, не зависящим от операторов. Компании МТС и "Т2 РТК Холдинга" отказались от комментариев.

Пользователи столкнулись с проблемами вызова такси, каршеринга, аренды электросамокатов, онлайн-заказов, использования онлайн-банков и "Госуслуг", а также с невозможностью передать деньги или выяснить местонахождение близких. Специалист по безопасности Алексей Лукацкий подчеркивает, что малый бизнес сильно зависит от мобильного интернета. Владельцы фирм оказались перед выбором: принимать оплату без отправки фискальных данных с риском штрафов или приостановить работу.

Однако на рынке ритейла указывают, что чеки хранятся в памяти кассовых аппаратов до 30 дней. При восстановлении интернета кассы могут передать данные. Замгендиректора компании АТОЛ Игорь Вааг отметил, что современные кассы работают как в онлайн, так и в офлайн-режиме, позволяя предпринимателям продолжать продажи даже без интернет-соединения.

Кроме того, временные проблемы с мобильной связью затруднили такси-сервисы, в том числе "Яндекс Go", что подтвердил их представитель, указав, что пассажиры могут доехать до назначенной точки, а после восстановления связи проверить правильность расчета поездки, пишет РБК.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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