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Кефир из Рязани: как предпочтения президента России запустили активные покупки кисломолочного напитка в магазинах

1:16
Экономика

Россияне начали активно раскупать рязанский кефир после его появления в холодильнике президента Владимира Путина во время интервью.

Кефир
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефир

Как сообщает Telegram-канал "Кабинет инвестора", в некоторых магазинах этот кефир уже закончился.

Напомним, Путин разрешил журналисту осмотреть содержимое своего холодильника, где был представлен кефир, производимый в Рязани. Президент предложил интервьюеру попробовать этот напиток, и тот согласился.

По информации источника, после выхода интервью данный кефир стал значительно более популярным, и люди раскупают его в магазинах.

Издание "Подъем" связалось с владельцем компании-производителя, который догадывался, для кого именно предназначается часть заказов, опираясь на список товаров и особенности логистики.

Бизнесмен отметил, что в магазинах предлагается тот же кефир, который поставляется в Кремль. Он также добавил, что не ждет значительного повышения продаж после интервью.

"Мне уже 75 лет, я много чего видел. Для меня важнее нормальное развитие бизнеса, семья, дети и передача управления следующему поколению", — рассказал бизнесмен.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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