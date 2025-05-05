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Удар или цунами? Астероид 2024 YR4 вызывает опасения у учёных

1:57
Экономика

Астероид 2024 YR4 привлек внимание астрономов, так как представляет потенциальную угрозу.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Этот космический объект диаметром около 70 метров и массой порядка 230 тысяч тонн движется по орбите, пересекающей траекторию Земли. По предварительным оценкам, существует небольшая, но не исключенная вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году. Несмотря на то, что риск катастрофы считается низким, ученые подчеркивают необходимость тщательного и постоянного наблюдения за подобными объектами, пишет "Царьград".

Астероид вызывает особое беспокойство из-за возможных последствий удара. Согласно компьютерным прогнозам, наиболее вероятные места падения — Центральная Африка или Атлантический океан. В случае падения в воду возможны мощные цунами, способные нанести серьезный ущерб прибрежным территориям. Если же астероид взорвется в атмосфере, как это было в Челябинске в 2013 году, ударная волна может повредить здания и травмировать людей на значительном расстоянии от эпицентра.

Ученые и историки также проводят параллели с возможными катастрофами прошлого, вызванными падением небесных тел. Так, разрушение Содома, упомянутое в Библии, может быть связано с падением метеорита. А крупнейшее массовое вымирание динозавров 66 миллионов лет назад, вероятно, стало следствием столкновения Земли с крупным астероидом — событие, известное как Крейдово-палеогеновое вымирание.

Ещё более древняя катастрофа — Пермское вымирание, произошедшее около 250 миллионов лет назад, привела к исчезновению свыше 90% всех видов на планете. Причиной этого также могло стать воздействие из космоса.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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