Морские черенки обрушились на берег Сахалина: местные жители собирают долгожданный деликатес

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В районе села Песчанского Анивского муниципального округа на Сахалине на берег выбросило сотни морских черенков.

Фото: канал "Рецепты из Италии" is licensed under Free More info моллюск морской черенок

Местные рыбаки пришли на берег с семьями, чтобы собрать этот деликатес. Житель Сахалинской области опубликовал фотографии с места сбора морепродукта в соцсети.

На снимках видно, как островитяне собирают двустворчатых моллюсков в ведра и пакеты, участвуют в этом процессе как взрослые, так и дети. Однако стоит отметить, что не все люди едят черенков, несмотря на их статус деликатеса; некоторые используют их в качестве приманки для рыбалки, пишет sakh.online.

Морской черенок, известный также как "желобчатая бритва", является видом морских двустворчатых моллюсков из семейства Solenidae. Он действительно напоминает бритву благодаря своей интересной форме. Этот моллюск заключен в два трубчатых клапана, достигающих длины от 13 до 16 сантиметров и диаметра около 2 сантиметров. С одной стороны он имеет ступню, которая позволяет ему рыть длинные туннели в песке, а с другой — два сифона, с помощью которых фильтрует воду. Морской черенок обитает на мелководье.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.



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