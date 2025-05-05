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Россиян ждёт рекордный рост зарплат: вот какой будет цифра

1:21
Экономика

В ближайшие годы номинальная зарплата россиян значительно увеличится, как прогнозирует Минэкономразвития.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Светлана Сазанова

Согласно прогнозам, зарплата в России в следующие четыре года вырастет на 51,15%, увеличившись с 102 728 рублей в 2025 году до 132 940 рублей в 2028 году, пишет издание "Абзац".

Сазанова подчеркнула, что повышение номинальных зарплат в большей степени связано с инфляцией, так как реальный рост зарплат значительно скромнее. Реальный рост связан с повышением производительности труда в ключевых отраслях экономики. В то же время инфляция, которую сложно контролировать с помощью монетарной политики Банка России, вносит большой вклад в рост номинальных зарплат. Важно, чтобы этот рост соответствовал темпам инфляции, а не отставал от них.

Кроме того, она добавила, что реальная зарплата может увеличиться на 6-8% в год, если уровень роста ВВП составит около 4-5%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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