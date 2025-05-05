Нефть и импорт: факторы, которые могут повлиять на курс доллара и евро к лету

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов прогнозирует, что к лету 2025 года курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро достигнет 100 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Он считает, что ослабление рубля с высокой вероятностью произойдет к середине или концу лета из-за снижения цен на нефть, что негативно скажется на экспортной выручке, как сообщает сайт Москва 24.

Бадалов также отметил, что ситуация с импортом в России играет важную роль. В настоящее время наблюдается снижение спроса на зарубежные товары, что связано с высокой ключевой ставкой и увеличением тарифов и пошлин. Импорт, например, автомобилей, станет тогда менее выгодным.

Если спрос на импорт останется на текущем уровне или не вырастет, то серьезного ослабления рубля можно избежать. В этом случае доллар может вернуться к уровню около 90 рублей, а евро поднимется до 100 рублей, так как обычно он дорожает вместе с долларом. Однако возможны и экстраординарные обстоятельства, которые могут повлиять на ситуацию.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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