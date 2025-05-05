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Драгоценный десятицентовик Рузвельта: за редкие монеты можно получить миллионы

1:03
Экономика

Десятицентовик Рузвельта на аукционе был оценен в 957 миллионов долларов, и, что удивительно, он всё ещё может находиться в обращении.

Человек с кошельком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с кошельком

Десятицентовая монета "Рузвельт" была впервые выпущена в 1946 году в память о президенте Франклине Д. Рузвельте. С тех пор она стала частью американской культуры и повседневной жизни. Однако среди миллионов таких монет есть редкие экземпляры, которые привлекли внимание коллекционеров из-за их огромной стоимости.

Особую ценность представляет десятицентовик 1975 года без клейма монетного двора, который был случайно отчеканен в Сан-Франциско. Считается, что таких монет осталось всего несколько, и они представляют интерес для коллекционеров.

Эксперты советуют обращать внимание на десятицентовики, выпущенные с 1940-х по 1970-е годы, пишет roseburgroofinginc.

Уточнения

Фра́нклин Дела́но Ру́звельт — американский государственный и политический деятель, 32-й президент США от Демократической партии с 1933 года до своей смерти в 1945 году. Единственный президент Соединённых Штатов, пробывший на этом посту более двух сроков. Его первые два срока были сосредоточены на борьбе с экономическими последствиями Великой депрессии. Преодолев их, на третьем и четвёртом сроках он руководил страной в период её участия во Второй мировой войне.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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