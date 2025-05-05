Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цвета в одежде старят сильнее бессонницы и плохого освещения
Украли деньги, а потом запугали детей: отпуск российской туристки на Шри-Ланке закончился адом
Спят по минуте или не спят вовсе: 10 животных с железной выносливостью
Сил нет, хотя солнце светит? Возможно, организм просто ждёт другой завтрак
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его
Tank 500 критикуют и в Китае, и в России — совпадение или закономерность
Джокович рассказал, что таскается по больницам уже 6 месяцев, и разочарован врачами
Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку
Не дай усам тебя обмануть: как отличить молодого кота от старика

Геополитика и инфляция — тайные союзники, которые поддерживают золото

1:57
Экономика

Долгосрочная перспектива для золота действительно остается многообещающей, несмотря на краткосрочные колебания цен.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Эксперты отметили несколько структурных факторов, которые поддерживают интерес к золоту как к активу-убежищу:

Геополитическая неопределенность

Конфликты, политические кризисы и экономическая нестабильность могут привести к повышению спроса на золото, так как инвесторы ищут безопасные активы.

Инфляция

Высокая инфляция, превышающая целевые показатели центральных банков, делает золото более привлекательным, поскольку оно традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции.

Государственный долг и процентные ставки

С увеличением государственного долга и потенциальной чувствительностью рынков к изменениям процентных ставок золото может сохранять свою привлекательность как способ диверсификации портфеля, пишет m.economictimes.

На прошлой неделе в пятницу золото подорожало на 0,5% и достигло 3 255,01 доллара за унцию, что является умеренным восстановлением после падения до 3 211,53 доллара в четверг — самого низкого уровня с 14 апреля. 

Ситуация ухудшилась также из-за закрытия рынков Китая с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда, что привело к снижению покупательской активности со стороны крупнейшего в мире потребителя золота.

Что касается других драгоценных металлов, то их динамика также зависит от общих экономических условий и спроса в различных отраслях:

  •  Цена на серебро снизилась до 32,35 доллара.
  • Платина подешевела до 967,70 доллара.
  • Палладий достиг 949 долларов.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву
Южная Америка
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Украли деньги, а потом запугали детей: отпуск российской туристки на Шри-Ланке закончился адом
Спят по минуте или не спят вовсе: 10 животных с железной выносливостью
Сил нет, хотя солнце светит? Возможно, организм просто ждёт другой завтрак
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его
Tank 500 критикуют и в Китае, и в России — совпадение или закономерность
Геополитика и инфляция — тайные союзники, которые поддерживают золото
Джокович рассказал, что таскается по больницам уже 6 месяцев, и разочарован врачами
Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку
Не дай усам тебя обмануть: как отличить молодого кота от старика
Секрет навесного замка, который скрыт у всех на виду: этим пользуются только профи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.