Геополитика и инфляция — тайные союзники, которые поддерживают золото

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Долгосрочная перспектива для золота действительно остается многообещающей, несмотря на краткосрочные колебания цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Эксперты отметили несколько структурных факторов, которые поддерживают интерес к золоту как к активу-убежищу:

Геополитическая неопределенность

Конфликты, политические кризисы и экономическая нестабильность могут привести к повышению спроса на золото, так как инвесторы ищут безопасные активы.

Инфляция

Высокая инфляция, превышающая целевые показатели центральных банков, делает золото более привлекательным, поскольку оно традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции.

Государственный долг и процентные ставки

С увеличением государственного долга и потенциальной чувствительностью рынков к изменениям процентных ставок золото может сохранять свою привлекательность как способ диверсификации портфеля, пишет m.economictimes.

На прошлой неделе в пятницу золото подорожало на 0,5% и достигло 3 255,01 доллара за унцию, что является умеренным восстановлением после падения до 3 211,53 доллара в четверг — самого низкого уровня с 14 апреля.

Ситуация ухудшилась также из-за закрытия рынков Китая с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда, что привело к снижению покупательской активности со стороны крупнейшего в мире потребителя золота.

Что касается других драгоценных металлов, то их динамика также зависит от общих экономических условий и спроса в различных отраслях:

Цена на серебро снизилась до 32,35 доллара.

Платина подешевела до 967,70 доллара.

Палладий достиг 949 долларов.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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