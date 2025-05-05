Медленно, дорого и несовременно: традиционная банковская система сбоит

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что традиционная банковская система слишком медленная, дорогая и устаревшая.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в рубашке

Он считает, что технология блокчейн и децентрализованные финансы (DeFi) скоро полностью вытеснят банки. По его словам, если банки не адаптируются, через 10 лет их могут совсем убрать с рынка.

Эрик, который запустил свою криптобизнес по добыче биткоинов, уверен, что блокчейн делает транзакции быстрее, дешевле и справедливее, чем банки, и способен заменить их в международных платежах, особенно в системе SWIFT, которая, по его мнению, слишком медленная и дорогая.

Он также отметил, что нынешняя банковская система США "работает как политическое оружие" и что криптовалюты и децентрализованные финансы — это способ для обычных людей получить больше свободы и независимости. В последние годы семья Трампов активно развивала криптовалютные проекты.

Трамп-младший и его семья видят в блокчейне и криптовалютах не только технологический прорыв, но и политическую, и экономическую альтернативу традиционной банковской системе, пишет computertrends.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.





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