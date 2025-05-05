Зарплата за путешествия: сколько зарабатывают бортпроводники в Ryanair и какие преимущества получают

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ryanair — один из крупнейших в мире бюджетных авиаперевозчиков со штаб-квартирой в Дублине (Ирландия).

Фото: ryanair is licensed under Free More info авиакомпания Ryanair

Основанный более 40 лет назад, он стал настоящим пионером сверхдешевых рейсов по всему миру и сильно повлиял на появление подобных компаний. В парке у компании более 600 самолетов, а рейсы выполняются более чем на 200 направлениях.

На пике активности Ryanair делает свыше 3500 рейсов в день из более чем 90 аэропортов Европы и Британии. Бизнес-модель очень проста: без излишеств внутри салона и быстрый сервис на земле — всё ради низких затрат. На работу в их команду нанимают почти 17 000 бортпроводников.

Что касается зарплаты, то у новичков она стартует примерно с 21 000 фунтов стерлингов в год (около 27 000 долларов). В зависимости от стажа и часов налета она может увеличиваться. Кроме этого, есть надбавки за пункты назначения и пересадки, а также бонусы за продажи еды и напитков на борту, пишет aviationa2z.

Что еще получают бортпроводники?

Бесплатное обучение, признанное международным стандартом.

Бонусы за продажи на рейсе.

Возможность путешествовать со скидками для себя и своих близких.

Хороший баланс между работой и личной жизнью — работают 5 дней, потом 3 выходных.

Возможности для переезда между базами внутри компании.

Карьерный рост: за год можно стать старшим бортпроводником или получить более высокую должность.

Как стать бортпроводником в Ryanair?

Требуется соответствие определенным требованиям, о которых расскажут при подаче заявки.

Уточнения

Ирла́ндия — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью Великобритании). Площадь — 70,2 тыс. км². Столица — город Дублин, в котором проживает около четверти населения всей страны (1,4 млн человек). Население страны использует в основном английский язык (ирландский диалект); исконный же язык острова — ирландский, относящийся к кельтской группе — используется в настоящее время довольно ограниченно, главным образом в гэлтахтах. Тем не менее государственными признаны оба языка.





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