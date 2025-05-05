Зарплата за путешествия: сколько зарабатывают бортпроводники в Ryanair и какие преимущества получают

Ryanair — один из крупнейших в мире бюджетных авиаперевозчиков со штаб-квартирой в Дублине (Ирландия).
Основанный более 40 лет назад, он стал настоящим пионером сверхдешевых рейсов по всему миру и сильно повлиял на появление подобных компаний. В парке у компании более 600 самолетов, а рейсы выполняются более чем на 200 направлениях.
На пике активности Ryanair делает свыше 3500 рейсов в день из более чем 90 аэропортов Европы и Британии. Бизнес-модель очень проста: без излишеств внутри салона и быстрый сервис на земле — всё ради низких затрат. На работу в их команду нанимают почти 17 000 бортпроводников.
Что касается зарплаты, то у новичков она стартует примерно с 21 000 фунтов стерлингов в год (около 27 000 долларов). В зависимости от стажа и часов налета она может увеличиваться. Кроме этого, есть надбавки за пункты назначения и пересадки, а также бонусы за продажи еды и напитков на борту, пишет aviationa2z.
Что еще получают бортпроводники?
Как стать бортпроводником в Ryanair?
Требуется соответствие определенным требованиям, о которых расскажут при подаче заявки.
Ирла́ндия — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью Великобритании). Площадь — 70,2 тыс. км². Столица — город Дублин, в котором проживает около четверти населения всей страны (1,4 млн человек). Население страны использует в основном английский язык (ирландский диалект); исконный же язык острова — ирландский, относящийся к кельтской группе — используется в настоящее время довольно ограниченно, главным образом в гэлтахтах. Тем не менее государственными признаны оба языка.
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