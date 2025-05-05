В одиночку против системы: зарплата фельдшера оказалась вдвое ниже обещанной

Фельдшер из Екатеринбурга решил уволиться из Полевской больницы после пяти месяцев работы из-за низкой зарплаты.
Он обратился в разные инстанции — Минздрав, прокуратуру, трудовую инспекцию — и получил ответы.
Ему обещали 40 тысяч рублей в месяц (еще и президентские выплаты), а он получал в 1,5-2 раза меньше. Он пожаловался на нарушение в документации по диспансеризации, пишет "Царьград".
Что сказали ведомства? Его зарплата соответствует трудовому договору, который он подписал. Минздрав пояснил, что больница должна платить среднюю зарплату по региону, учитывая сложности работы и должность. В 2024 году средняя зарплата медиков среднего звена в больнице составляет 69 319 рублей. А их личный доход зависит от квалификации, объема и качества работы.
Сколько конкретно получал фельдшер?
- Оклад — 20 125 рублей.
- Доплата за работу в сельской местности — 5 000 рублей.
- Доплата за квалификацию — нет, потому что у него её нет.
- Есть еще выплаты за качество работы (3500 рублей) и премии за диспансеризацию, но они по решению комиссии.
В итоге, несмотря на жалобы, нарушения в больнице не нашли, а низкая зарплата признана соответствующей договору.
Инстанция (от лат. instantia — непосредственная близость) — звено в системе соподчинённых органов (государственных, судебных, партийных и т. д.).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.