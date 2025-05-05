В одиночку против системы: зарплата фельдшера оказалась вдвое ниже обещанной

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фельдшер из Екатеринбурга решил уволиться из Полевской больницы после пяти месяцев работы из-за низкой зарплаты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач со стетоскопом и планшетом

Он обратился в разные инстанции — Минздрав, прокуратуру, трудовую инспекцию — и получил ответы.

Ему обещали 40 тысяч рублей в месяц (еще и президентские выплаты), а он получал в 1,5-2 раза меньше. Он пожаловался на нарушение в документации по диспансеризации, пишет "Царьград".

Что сказали ведомства? Его зарплата соответствует трудовому договору, который он подписал. Минздрав пояснил, что больница должна платить среднюю зарплату по региону, учитывая сложности работы и должность. В 2024 году средняя зарплата медиков среднего звена в больнице составляет 69 319 рублей. А их личный доход зависит от квалификации, объема и качества работы.

Сколько конкретно получал фельдшер?

- Оклад — 20 125 рублей.

- Доплата за работу в сельской местности — 5 000 рублей.

- Доплата за квалификацию — нет, потому что у него её нет.

- Есть еще выплаты за качество работы (3500 рублей) и премии за диспансеризацию, но они по решению комиссии.

В итоге, несмотря на жалобы, нарушения в больнице не нашли, а низкая зарплата признана соответствующей договору.

Уточнения

Инстанция (от лат. instantia — непосредственная близость) — звено в системе соподчинённых органов (государственных, судебных, партийных и т. д.).





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