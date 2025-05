Почему Россия может потерять миллиарды из-за нефти этим летом

Мир еще не оправился от торговых выпадов Дональда Трампа, а на нефтяной рынок уже надвигается новая волна давления. Восемь стран ОПЕК+ неожиданно заявили: добровольные ограничения добычи — в прошлом. С июня они готовы вернуть на рынок дополнительные 411 тысяч баррелей нефти в сутки — втрое больше, чем планировалось ранее.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Это опасно

На фоне и без того хрупкой ситуации цены на нефть сорта Brent пробили отметку в $70 и застряли ниже — несмотря на "передышку" в 90 дней, которую США дали почти всем странам, кроме Китая.

В выигрыше ли Россия

Нет. По словам Игоря Юшкова, аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, рост добычи сейчас — не лучший сценарий для России. Да, речь идет о добровольных мерах, а не пересмотре официальных квот, но именно крупные игроки вроде России, Саудовской Аравии и Ирака возвращают свои объемы на рынок. Это добавит давление на цену, а значит — на бюджет РФ.

C бюджетом всё плохо

Увы, рубль укрепился, а нефть Urals торгуется по $50-55 при запланированных $69,7. Доходы падают. Правительство может покрыть дыру из Фонда нацблагосостояния, но это временное решение. Осенью возможна корректировка бюджета, если рынок не стабилизируется.

Кто и зачем разгоняет добычу

Bloomberg утверждает, что Саудовская Аравия устала от перепроизводства Казахстана и Ирака. Решение об увеличении добычи во многом — жест политический. Оно также может стать подушкой безопасности на случай эскалации конфликта США с Ираном.

Еще угрозы

Если провалится попытка Вашингтона заключить ядерную сделку с Тегераном, напряженность возрастет. Санкции, вторичные рестрикции, вероятность силового вмешательства — всё это может обернуться скачком цен к $90 за баррель. Однако если же ОПЕК+ не удержит союз, то мир снова увидит ценовую войну и катастрофическое падение котировок.

Шанс на рост

Аналитики не теряют оптимизма. Если США и Китай придут к торговому соглашению, это вдохнёт в рынок жизнь. Но даже в этом случае нефть вряд ли поднимется выше $70, ведь пошлины — пусть даже и в 10% — останутся.

Уточнения

Котиро́вка (от фр. coter, "метить") — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта).



Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



