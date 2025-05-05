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Работа ради смысла, а не ради зарплаты — новый подход зумеров

2:23
Экономика

Поколение Z — молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет — активно выходит на рынок труда. Сегодня около 70% компаний готовы нанимать их, но старшее поколение по-прежнему смотрит на них с подозрением. Слишком амбициозные, избалованные, часто меняют места — мифов много.

Офисные работники
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офисные работники

На самом деле зумеры просто по-другому смотрят на работу. Им важно, чтобы труд приносил не только доход, но и смысл. Они не готовы терпеть ради "галочки" — им нужно чувствовать, что их вклад важен.

"Вокруг зумеров витает множество радикальных стереотипов. Некоторые считают, что миллениалы "держат экономику”, а зумеры "не приспособлены к труду”", — говорит Екатерина Котова, руководитель HR-направления консалтинговой компании get experts.
Она отмечает: зумеров нередко обвиняют в завышенных ожиданиях, частой смене мест и непрактичности. Но это лишь внешняя сторона. На деле — это поиски своего пути.

По словам Татьяны Семиной, руководителя отдела по работе с молодежью в "Авито", у зумеров высокий внутренний запрос на развитие. Они не боятся пробовать, ошибаться, начинать сначала. И именно поэтому часто меняют работу. Это не про инфантильность — это про стремление к осознанности.

"Для поколения Z важно приносить пользу, ощущать рост и находить дело, которое отзывается внутри", — объясняет она.

Ольга Панина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что у зумеров более прагматичное отношение к деньгам и карьере. Экономические кризисы, которые они наблюдали, и развитие соцсетей сформировали у них другие ориентиры. Они готовы работать — но по новым правилам.

"Каждое поколение сталкивается с конфликтами. Миллениалам тоже пришлось доказывать свою состоятельность. Но суть одна: мы просто росли в разной среде", — подчеркивает Котова.

Работодателям, по мнению экспертов, стоит не перевоспитывать, а адаптироваться. Предлагать гибкий график, возможности карьерного роста, прозрачную обратную связь, использовать цифровые платформы, создавать удобные офисные пространства и инвестировать в обучение.

Уточнения

Поколе́ние Y (поколение "игрек"), или поколение Милле́ниума, также поколение "некст", сетево́е поколение — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов.

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как "зумеры") — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995-1997, верхние границы 2010-2012).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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