Перелёт за миллион: названа сумма самого дорогого авиабилета, купленного в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тёплый сезон 2025 года уже успел удивить рекордом: самый дорогой авиабилет среди всех, купленных россиянами, обошёлся своему владельцу в сумму, сравнимую с ценой нового автомобиля. Стоимость перелёта превысила 1 миллион рублей.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт в небе

Речь идёт о путешественнике, отправляющемся в Миляс — турецкий городок у берегов Эгейского моря, расположенный всего в 10 км от аэропорта Бодрума. За билет туда россиянин заплатил внушительные 1 017 000 рублей. Для наглядности: примерно столько стоит Lada Granta 2024 года выпуска.

В списке самых дорогих перелётов оказался также рейс в Коломбо — столицу Шри-Ланки. За него заплатили 978 340 рублей. Замыкает тройку направление в китайский Куньмин — стоимость билета составила 909 851 рубль.

Также в топе самых дорогих направлений — Мальдивы (Мале) с билетом за 718 365 рублей и Барселона, куда добраться обошлось одному из туристов в 646 017 рублей, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



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