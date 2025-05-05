Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни
Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым
Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега
Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив
Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп

Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов

1:15
Экономика

В сердце пустыни Кузупчи, расположенной на юге изгиба реки Хуанхэ в автономном районе Внутренняя Монголия, развернулось строительство колоссального инфраструктурного проекта. Китай возводит масштабную солнечную электростанцию, получившую в народе название "Солнечная Великая стена".

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

По информации британского издания Express, длина комплекса может достичь 400 километров, а ширина — до пяти. Ожидаемая установленная мощность объекта — внушительные 100 гигаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством Пекин и ближайшие провинции. Строительство обещают завершить в течение пяти лет.

Китайские эксперты утверждают, что реализация этого мегапроекта создаст около 50 тысяч рабочих мест и даст мощный толчок развитию региона. Стоимость работ уже оценивается в €87 миллиардов.

На восточной окраине Кузупчи, где развернулось строительство, находятся уникальные природные образования — так называемые "поющие пески". В сухую погоду они издают звуки, напоминающие музыку органа, что добавляет месту почти мистическую атмосферу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Последние материалы
Голландская мельница в сердце Бразилии: этот город, где цветы не вянут, а традиции живут
Акула в Лацио не охотится — просто решила загорать поближе к людям
Не хочешь филлер — попробуй это: носогубки станут меньше за 10 минут в день
Не в изменах дело: Курбан Омаров объяснил, кто самый опасный мужчина для женщины
Уехали навсегда? Ага, как же — иномарки возвращаются через чёрный ход
Солнце, как кипящий суп: что показал снимок, которого ждали десятилетие
Шесть шагов к идеальному телу: и всего за 15 минут в день
Рекордный уровень покупок квартир без ипотеки в 2025 году: что скрывается за этим трендом
Секреты идеального газона: что нельзя делать с семенами травы
Задержки с платежами: как избежать финансовых ловушек в период праздников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.