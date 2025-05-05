Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сердце пустыни Кузупчи, расположенной на юге изгиба реки Хуанхэ в автономном районе Внутренняя Монголия, развернулось строительство колоссального инфраструктурного проекта. Китай возводит масштабную солнечную электростанцию, получившую в народе название "Солнечная Великая стена".

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

По информации британского издания Express, длина комплекса может достичь 400 километров, а ширина — до пяти. Ожидаемая установленная мощность объекта — внушительные 100 гигаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством Пекин и ближайшие провинции. Строительство обещают завершить в течение пяти лет.

Китайские эксперты утверждают, что реализация этого мегапроекта создаст около 50 тысяч рабочих мест и даст мощный толчок развитию региона. Стоимость работ уже оценивается в €87 миллиардов.

На восточной окраине Кузупчи, где развернулось строительство, находятся уникальные природные образования — так называемые "поющие пески". В сухую погоду они издают звуки, напоминающие музыку органа, что добавляет месту почти мистическую атмосферу.

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