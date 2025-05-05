Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заколдованные деревни Италии: откройте для себя истинные сокровища культуры и красоты
Мой дом — твой дом: детективная история с юмором в Театре на Трубной
Химия в быту связана с сотнями тысяч смертей — что скрывает ваш контейнер
Мощная подкормка из хлеба: томаты, баклажаны и даже розы в восторге
Охлаждающая система сдаёт позиции — и признак этого легко пропустить
Слов не нужно: как собака считывает ваше настроение точнее любого психолога
Аэропорт, аэропорт: жестокий совет тренеру с мировым именем после вылета из ЛЧ Азии
В театре Модерн пройдет открытая репетиция Закрытой премьеры Юрия Грымова
Продаете жильё? Вот как сделать фото привлекательнее конкурентов

Пока вы спали, КНР начала захват овощного рынка России: теперь и картофель китайский

1:03
Экономика

После многолетнего перерыва Китай вновь оказался среди лидеров по экспорту картофеля в Россию. Страна заняла третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков, обогнав нескольких стабильных участников рынка.

Картофель
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

По сведениям РИА "Новости", абсолютным лидером, как и ранее, осталась Белоруссия. В течение прошлого года она отправила в Россию почти 194 тысячи тонн картофеля.

На втором месте — Египет, с объёмом поставок более 75 тысяч тонн. Китай, поднявшись сразу на две позиции, поставил почти 47 тысяч тонн клубней на сумму более 17 миллионов долларов.

Четвёртым стал Азербайджан — 42,5 тысячи тонн. За ним следует Грузия с 8,4 тысячи тонн. 

Рынок овощей демонстрирует явную геополитическую и экономическую перестройку — в ближайшие сезоны стоит ожидать новых изменений в распределении долей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Недвижимость
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Рубль не удержится: экономисты ждут обвала до 113 за доллар
Один шанс на жизнь: как в Караганде спасли 11 детей с редкими патологиями
Туристов заманят скоростью: Таиланд строит трек Формулы-1
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Он был милым котёнком, а стал фурией: что происходит с кошкой после 7 месяцев
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Сделайте это перед установкой люстры и забудьте про ремонт
Укусы опаснейших змей теперь не страшны: создан революционный антидот
Этот рецепт рулетиков с фаршем — идеальный выход из ситуации, когда нечего готовить
Возвращение легенд: Ford может воскресить Fiesta и Focus с помощью Volkswagen
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.