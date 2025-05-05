Пока вы спали, КНР начала захват овощного рынка России: теперь и картофель китайский

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

После многолетнего перерыва Китай вновь оказался среди лидеров по экспорту картофеля в Россию. Страна заняла третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков, обогнав нескольких стабильных участников рынка.

Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

По сведениям РИА "Новости", абсолютным лидером, как и ранее, осталась Белоруссия. В течение прошлого года она отправила в Россию почти 194 тысячи тонн картофеля.

На втором месте — Египет, с объёмом поставок более 75 тысяч тонн. Китай, поднявшись сразу на две позиции, поставил почти 47 тысяч тонн клубней на сумму более 17 миллионов долларов.

Четвёртым стал Азербайджан — 42,5 тысячи тонн. За ним следует Грузия с 8,4 тысячи тонн.

Рынок овощей демонстрирует явную геополитическую и экономическую перестройку — в ближайшие сезоны стоит ожидать новых изменений в распределении долей.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

