Вместо классики: бренд Oreo предлагает покупателям четыре новинки

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поклонникам Oreo бренд предлагает новые вариации классического печенья.

Фото: oreo is licensed under Free More info печенье Oreo

В магазинах появилось Oreo Double Stuff (содержит примерно в два раза больше кремовой начинки) с новыми вкусами: неаполитанский, мятный, с корицей и карамелью. В британских магазинах любимое печенье покупатели могут купить за 99 пенсов (около 100 руб.).

Классические Oreo — шоколадно-сахарные коржики-диски, между которыми помещается сладкая кремовая начинка. Их производит американская компания Nabisco. Печенье стало достаточно популярным в мире.

Название Oreo, как предполагают, происходит от французского слова "Or", что значит "золото", потому что раньше у печенья была золотистая упаковка. Есть еще версия, что это греческое слово "Oreo", означающее "красивый", пишет The Sun.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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