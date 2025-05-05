Рыбный апокалипсис: сельдь заполонила побережье Сахалина — что происходит на самом деле

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Долинском районе Сахалинской области море стало белесым: туда массово заплыла сельдь на нерест.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

В праздничные дни люди заметили огромные стаи рыбы, которые создавали эффект "бурления" на поверхности воды.

Местные говорят, что рыбы так много, что её можно ловить голыми руками — прямо у берега. Икру тоже собирают прямо на дне, где она покрывает всё толстым слоем, как снежок.

Росрыболовство напомнило, что согласно закону положено не больше 50 рыбин в сутки на одного человека.

Ранее на sakh. online писали, что берег острова буквально усыпан икрой сельди — её настолько много, что из неё можно лепить снежки.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.





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