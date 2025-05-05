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Задержки с платежами: как избежать финансовых ловушек в период праздников

1:28
Экономика

Когда в Бразилии празднуют государственные праздники, банки обычно закрыты и не обслуживают клиентов.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Это значит, что операции вроде внесения денег, снятия, инвестиций или переводов, например, через TED, в эти дни не проходят. Но система PIX остается активной и помогает делать платежи даже в такие дни.

На следующий день после праздника банки могут работать по особому графику, зависящему от указаний правительства или местных властей. Обычно, если в этом месте всё работает нормально, оплату квитанций и счетов, погашение которых запланировано на праздник, можно сделать на следующий день без штрафов.

Для тех, кто не хочет терять время и деньги во время праздников, есть альтернативы — электронные сервисы, мобильные приложения и интернет-банкинг. Они позволяют делать переводы, платежи и другие операции без похода в банк. Важно лишь заранее планировать платежи по налогам, чтобы избежать штрафов.

Праздники влияют на работу банков: операции через ТЕД и другие системы задерживаются до следующего рабочего дня. А суббота также считается выходным для банковских расчетов, так что лучше всё делать заранее. В экстренных случаях отлично подходит PIX — работает круглосуточно и быстро, даже в праздники и выходные, пишет correiobraziliense.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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