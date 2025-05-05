Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты в области цифровой безопасности предупреждают: привычка использовать элементарные числовые комбинации в качестве PIN-кодов или паролей к банковским приложениям — это не просто неосторожность, а реальная угроза вашим деньгам.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Даже если вы используете современные способы идентификации — отпечаток пальца или распознавание лица — слабый пароль может свести эти меры к нулю.

Что делает ваш пароль уязвимым

Одна из ключевых ошибок, которую допускают пользователи — выбор предсказуемых чисел. Исследования показывают, что такие комбинации, как "123456", "111111" или "654321" самые популярные. Это именно те пароли, которые злоумышленники проверяют в первую очередь.

Также риск представляют пароли, в которых используются личные данные: день рождения, номер телефона, почтовый индекс. Всё это можно узнать с помощью простой проверки в соцсетях или через утечки баз данных.

Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что даже номера, связанные с картами, зачастую становятся уязвимыми. Особенно если человек использует последние 4 цифры карты или дату окончания действия в качестве PIN-кода.

Эти цифры могут оставить вас без копейки

Специалисты утверждают: если ваш пароль состоит из повторяющихся чисел — например, "0000" или "2222", — считайте вы даёте преступникам ключ от своего банковского счёта.

Отдельно подчёркивается опасность так называемых "тематических" паролей: годовщины, номера квартир или автомобилей, важные даты. Всё это легко соотнести с вами и использовать для несанкционированного доступа.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.



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