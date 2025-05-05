Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жила в подвале — теперь спит на подушке: вот как уличные кошки превращаются в диванных принцесс
Не рагу, а картина маслом: главное летнее блюдо, которое готовится само
Мелкие взятки, большие проблемы: кого ловят в России чаще всего
Автоматическая надбавка после 80 лет: кто получит и когда
Опасные манёвры молодых: зачем предлагают повысить возраст для каршеринга
Попытка обмана: как Трамп хотел заморозить конфликт с Россией
Ель у дома — к беде? Вот почему раньше её боялись, а теперь сажают осторожно
Слишком красивые, чтобы выжить: кого человек истребил первым делом
После этой подкормки даже рассада выглядит как из теплицы

Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры

1:54
Экономика

Эксперты в области цифровой безопасности предупреждают: привычка использовать элементарные числовые комбинации в качестве PIN-кодов или паролей к банковским приложениям — это не просто неосторожность, а реальная угроза вашим деньгам.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Даже если вы используете современные способы идентификации — отпечаток пальца или распознавание лица — слабый пароль может свести эти меры к нулю.

Что делает ваш пароль уязвимым

Одна из ключевых ошибок, которую допускают пользователи — выбор предсказуемых чисел. Исследования показывают, что такие комбинации, как "123456", "111111" или "654321" самые популярные. Это именно те пароли, которые злоумышленники проверяют в первую очередь.

Также риск представляют пароли, в которых используются личные данные: день рождения, номер телефона, почтовый индекс. Всё это можно узнать с помощью простой проверки в соцсетях или через утечки баз данных.

Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что даже номера, связанные с картами, зачастую становятся уязвимыми. Особенно если человек использует последние 4 цифры карты или дату окончания действия в качестве PIN-кода.

Эти цифры могут оставить вас без копейки

Специалисты утверждают: если ваш пароль состоит из повторяющихся чисел — например, "0000" или "2222", — считайте вы даёте преступникам ключ от своего банковского счёта. 

Отдельно подчёркивается опасность так называемых "тематических" паролей: годовщины, номера квартир или автомобилей, важные даты. Всё это легко соотнести с вами и использовать для несанкционированного доступа.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Недвижимость
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Слишком красивые, чтобы выжить: кого человек истребил первым делом
После этой подкормки даже рассада выглядит как из теплицы
Живите дольше и легче: 5 простых привычек, которые продлевают жизнь
Эти камеры уже на трассах: водители не успевают сбросить скорость
Морщины не по плану? Возможно, ты просто не знала об этом креме
Вода, спирт и салфетки — смертельное трио для твоей мебели
Роза Хутор хранит память о подвиге солдат Великой Отечественной войны
Маленький прибор, который решит большую проблему беспилотников
Очарование трёх сицилийских пляжей: откройте для себя их магию, которую полюбили американцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.