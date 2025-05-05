Стратегия Запада провалилась: почему бразильскому руднику необходима поддержка Поднебесной

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рудник Серра-Верде, расположенный в Бразилии, является действующим месторождением редкоземельных элементов.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы

В октябре прошлого года в рудник было инвестировано 150 миллионов долларов из фондов США и Великобритании с целью обеспечить альтернативные поставки и уменьшить зависимость Запада от китайского производства. Однако, несмотря на поддержку, производство на Серра-Верде осуществляется по контракту с Китаем. Пекин охватывает не только переработку этих полезных ископаемых, что является сложным и дорогостоящим процессом, но и имеет развитую глобальную цепочку поставок.

Китай доминирует в добыче 17 редкоземельных элементов и на протяжении десятилетий совершенствовал технологии очистки и разделения, особенно для тяжелых редкоземельных элементов, таких как диспрозий и тербий, необходимые для создания мощных магнитов.

Ситуация с Серра-Верде подчеркивает структурные слабости Запада: даже с альтернативными источниками не хватает инфраструктуры для автономной эксплуатации. Это также указывает на стратегическое лидерство Китая, который предвидел геополитическую ценность редкоземельных элементов.

Таким образом, для борьбы за редкоземельные элементы недостаточно открытия новых месторождений, критически важно развивать способность перерабатывать и интегрировать их в независимые промышленные цепочки. Путь к автономии для США и их союзников обещает быть долгим, пишет jeuxvideo.

Уточнения

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.





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