18-е место на мировом Олимпе: как греческий отель оказался в списке лидеров индустрии туризма

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греческий отель Sani Beach занял 18-е место в списке 25 лучших отелей мира на 2024 год в Travelers’ Choice Awards от Tripadvisor.

Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ пляж, Греция

Отель Sani Beach, входящий в Sani Resort и расположенный в Кассандре в Халкидики, представляет собой роскошный пляжный курорт, который сочетает в себе греческое гостеприимство с естественной красотой окружающей природы. Гостям предлагаются частные пляжи, высококлассные гастрономические услуги и эстетические возможности, которые создают незабываемый опыт.

Награда была присуждена после анализа миллионов отзывов и результатов, собранных за период с января по декабрь 2024 года.

В других категориях были отмечены следующие греческие отели:

Семейные отели:

- Porto Sani (Халкидики): 24-е место

- Arina Beach Resort (Крит): 15-е место

All-Inclusive отели:

- Ikos Aria (Кос): 10-е место

- Ikos Oceania (Халкидики): 13-е место

25 лет в индустрии:

- Ikos Oceania (Халкидики): 9-е место

- Achtis Hotel (Халкидики): 11-е место

Кристен Далтон, президент Tripadvisor, отметила, что все награжденные отели являются элитой мирового гостеприимства на основе реального опыта путешественников. Халкидики подтвердили свое место в мировой туристической элите благодаря своей инфраструктуре, услугам и живописным пейзажам, которые привлекают гостей со всего мира, пишет grtimes.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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