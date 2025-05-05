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18-е место на мировом Олимпе: как греческий отель оказался в списке лидеров индустрии туризма

1:40
Экономика

Греческий отель Sani Beach занял 18-е место в списке 25 лучших отелей мира на 2024 год в Travelers’ Choice Awards от Tripadvisor.

пляж, Греция
Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пляж, Греция

Отель Sani Beach, входящий в Sani Resort и расположенный в Кассандре в Халкидики, представляет собой роскошный пляжный курорт, который сочетает в себе греческое гостеприимство с естественной красотой окружающей природы. Гостям предлагаются частные пляжи, высококлассные гастрономические услуги и эстетические возможности, которые создают незабываемый опыт.

Награда была присуждена после анализа миллионов отзывов и результатов, собранных за период с января по декабрь 2024 года.

В других категориях были отмечены следующие греческие отели:

Семейные отели:
  - Porto Sani (Халкидики): 24-е место
  - Arina Beach Resort (Крит): 15-е место

All-Inclusive отели:
  - Ikos Aria (Кос): 10-е место
  - Ikos Oceania (Халкидики): 13-е место

25 лет в индустрии:
  - Ikos Oceania (Халкидики): 9-е место
  - Achtis Hotel (Халкидики): 11-е место

Кристен Далтон, президент Tripadvisor, отметила, что все награжденные отели являются элитой мирового гостеприимства на основе реального опыта путешественников. Халкидики подтвердили свое место в мировой туристической элите благодаря своей инфраструктуре, услугам и живописным пейзажам, которые привлекают гостей со всего мира, пишет grtimes.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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