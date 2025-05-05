18-е место на мировом Олимпе: как греческий отель оказался в списке лидеров индустрии туризма

Греческий отель Sani Beach занял 18-е место в списке 25 лучших отелей мира на 2024 год в Travelers’ Choice Awards от Tripadvisor.
Отель Sani Beach, входящий в Sani Resort и расположенный в Кассандре в Халкидики, представляет собой роскошный пляжный курорт, который сочетает в себе греческое гостеприимство с естественной красотой окружающей природы. Гостям предлагаются частные пляжи, высококлассные гастрономические услуги и эстетические возможности, которые создают незабываемый опыт.
Награда была присуждена после анализа миллионов отзывов и результатов, собранных за период с января по декабрь 2024 года.
В других категориях были отмечены следующие греческие отели:
Семейные отели:
- Porto Sani (Халкидики): 24-е место
- Arina Beach Resort (Крит): 15-е место
All-Inclusive отели:
- Ikos Aria (Кос): 10-е место
- Ikos Oceania (Халкидики): 13-е место
25 лет в индустрии:
- Ikos Oceania (Халкидики): 9-е место
- Achtis Hotel (Халкидики): 11-е место
Кристен Далтон, президент Tripadvisor, отметила, что все награжденные отели являются элитой мирового гостеприимства на основе реального опыта путешественников. Халкидики подтвердили свое место в мировой туристической элите благодаря своей инфраструктуре, услугам и живописным пейзажам, которые привлекают гостей со всего мира, пишет grtimes.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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