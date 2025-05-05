Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мишель Дюпон, 52-летний фермер из Оверни (Франция), случайно обнаружил на своей земле золото, стоимость которого оценивается в 4 миллиарда евро. Однако радость фермера была недолгой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

По французскому законодательству, все полезные ископаемые под землей принадлежат государству, и Дюпон не может начинать добычу без разрешения.

Перед началом добычи золота, как заявили прибывшие чиновники, необходим провести исследования для оценки его воздействия на окружающую среду, чтобы предотвратить ущерб экосистеме, особенно в экологически ценных районах, пишет snubnisperky.

По поводу "золотой находки" возникли различные мнения: экологические организации выразили беспокойство о возможном негативном влиянии на природу, в то время как некоторые жители считают, что золото должно быть использовано для повышения благосостояния региона. Местные жители надеются, что открытие месторождения не изменит их повседневную жизнь и атмосферу спокойствия в деревне.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



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