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Бьют тревогу! В Болгарии фермеры защищают свои поля от ветрогенераторов

Экономика

Фермеры одного из болгарских муниципалитетов выступили против строительства ветрогенераторного парка в лесах, заявив, что это нанесет необратимый ущерб их производству.

Ветряная электростанция
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция

Они обеспокоены тем, что вырубка леса увеличит риск затяжных засух и затопления сельскохозяйственных земель даже при небольших осадках. Леса играют важную роль в защите от ветра и снежных заносов, отметили фермеры.

Согласно их заявлениям, ветрогенераторы создают помехи пчелам, которые опыляют многие сельхозкультуры, отгоняют птиц, которые помогают в природном контроле за вредителями. Кроме того, существует информация о том, что ветряные турбины могут изменить структуру почвы и увеличить эрозию, что негативно сказывается на плодородии.

Фермеры также выразили опасения, что работа ветрогенераторов и высоковольтных линий электропередач может повлиять на навигационные системы сельскохозяйственной техники. 

В своем заявлении они призвали не оставлять природу в руках политических интересов и напомнили о символике муниципалитета, где изображены зерновые культуры, лес и море, пишет petel.

Уточнения

Эрозия почвы — разрушение (разъедание) почвы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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