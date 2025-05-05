Бьют тревогу! В Болгарии фермеры защищают свои поля от ветрогенераторов

Фермеры одного из болгарских муниципалитетов выступили против строительства ветрогенераторного парка в лесах, заявив, что это нанесет необратимый ущерб их производству.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция

Они обеспокоены тем, что вырубка леса увеличит риск затяжных засух и затопления сельскохозяйственных земель даже при небольших осадках. Леса играют важную роль в защите от ветра и снежных заносов, отметили фермеры.

Согласно их заявлениям, ветрогенераторы создают помехи пчелам, которые опыляют многие сельхозкультуры, отгоняют птиц, которые помогают в природном контроле за вредителями. Кроме того, существует информация о том, что ветряные турбины могут изменить структуру почвы и увеличить эрозию, что негативно сказывается на плодородии.

Фермеры также выразили опасения, что работа ветрогенераторов и высоковольтных линий электропередач может повлиять на навигационные системы сельскохозяйственной техники.

В своем заявлении они призвали не оставлять природу в руках политических интересов и напомнили о символике муниципалитета, где изображены зерновые культуры, лес и море, пишет petel.

Уточнения

Эрозия почвы — разрушение (разъедание) почвы.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.