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Нерадивые рабочие повредили газопровод — продажи бизнеса рухнули на 80%

0:47
Экономика

Владельцы бизнеса в британском Нейлсворте сообщили о значительном ухудшении ситуации с продажами после того, как рабочие повредили газопровод во время ремонта одной из главных улиц города. 

Ремонт дорог
Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf
Ремонт дорог

Сначала прогнозировалось, что ремонт газопровода завершится в начале мая, но теперь сроки отодвинули на середину месяца, и неизвестно, насколько долго это может затянуться, что создает дополнительные проблемы для местных предприятий. По словам владельцев бизнеса, посещаемость и продажи упали на ошеломляющие 80 процентов.

Газовая труба была повреждена 14 апреля, когда бригада, проводившая работы по укладке дорожного покрытия на улице, по ошибке задела ее техникой, передает The Sun.

 

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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