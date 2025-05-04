Нерадивые рабочие повредили газопровод — продажи бизнеса рухнули на 80%

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владельцы бизнеса в британском Нейлсворте сообщили о значительном ухудшении ситуации с продажами после того, как рабочие повредили газопровод во время ремонта одной из главных улиц города.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf Ремонт дорог

Сначала прогнозировалось, что ремонт газопровода завершится в начале мая, но теперь сроки отодвинули на середину месяца, и неизвестно, насколько долго это может затянуться, что создает дополнительные проблемы для местных предприятий. По словам владельцев бизнеса, посещаемость и продажи упали на ошеломляющие 80 процентов.

Газовая труба была повреждена 14 апреля, когда бригада, проводившая работы по укладке дорожного покрытия на улице, по ошибке задела ее техникой, передает The Sun.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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