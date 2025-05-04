Нерадивые рабочие повредили газопровод — продажи бизнеса рухнули на 80%

Владельцы бизнеса в британском Нейлсворте сообщили о значительном ухудшении ситуации с продажами после того, как рабочие повредили газопровод во время ремонта одной из главных улиц города.
Сначала прогнозировалось, что ремонт газопровода завершится в начале мая, но теперь сроки отодвинули на середину месяца, и неизвестно, насколько долго это может затянуться, что создает дополнительные проблемы для местных предприятий. По словам владельцев бизнеса, посещаемость и продажи упали на ошеломляющие 80 процентов.
Газовая труба была повреждена 14 апреля, когда бригада, проводившая работы по укладке дорожного покрытия на улице, по ошибке задела ее техникой, передает The Sun.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.