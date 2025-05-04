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Выручка Бумхиминвеста взлетела до 9 млрд рублей: финансовые результаты компании

1:09
Экономика

По итогам прошлого года выручка пермского ООО "Бумхиминвест" составила почти 9 млрд рублей, что значительно выше предыдущих показателей, которые были на уровне 5,8 млрд рублей.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Однако чистая прибыль компании, занимающейся торговлей бумагой и картоном, снизилась до 74,2 млн рублей, в то время как в прошлом году она составляла 127,1 млн рублей, пишет URA.RU. Также отмечается, что себестоимость продаж возросла на 59% и достигла 7,8 млрд рублей.

Согласно информации портала "СБИС", компания была основана в Перми в 2012 году, а ее основное направление — оптовая торговля бумагой и картоном. "Бумхиминвест" является официальным дилером ряда крупных заводов, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев. Кроме того, компания также занимается поставкой макулатуры, клея, крахмала и бумаги-основы.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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