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Как рост производства и сокращение расходов помогут экономике России — мнение эксперта

1:16
Экономика

Иван Абрамов, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике, заявил о том, что темпы инфляции в России могут быть снижены за счет увеличения производства и сокращения государственных расходов в будущем.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Он отметил, что рост инфляции обусловлен дисбалансом между спросом и предложением, и что необходимо работать над улучшением предложения, которое в настоящее время недостаточно.

По мнению Абрамова, наиболее эффективными мерами для борьбы с инфляцией являются развитие производства, инновации и сокращение производственных издержек, включая роботизацию процессов. Он также упомянул возможность сокращения бюджетных расходов, однако признал, что это является сложным шагом в текущей ситуации.

Также успешные переговоры по Украине и другие события могут способствовать сокращению бюджетных затрат. Это, в свою очередь, может привести к снижению инфляции и процентной ставки Центробанка. В то же время Абрамов отметил успешную работу Центробанка по контролю инфляции, указав на годовой уровень инфляции около 10% в марте как на положительный результат работы регулятора, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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