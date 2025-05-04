Перемены на рынке: в мае огурцы и томаты могут удивить низкими ценами

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Сергей Суетин из Института международных экономических связей прогнозирует снижение цен на овощи в мае.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

Суетин отметил, что в этом году наблюдаются благоприятные погодные условия, что может привести к падению цен на огурцы на 15-20% и снижению цен на все тепличные овощи, включая томаты. К маю ожидается поступление качественной и более доступной продукции, в частности местной клубники, пишет Газета.Ru.

Однако морковь и картофель могут подорожать из-за сезонных факторов, так как новый урожай в России созреет нескоро, и на рынке будет только привозная продукция. Животноводы, сократив свои издержки, могут снизить цены на молочные продукты. Суетин также считает, что в мае темпы инфляции начнут замедляться и к концу весны могут достигнуть 10-10,2%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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