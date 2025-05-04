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Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке

1:38
Экономика

Пандановые пирожные стали популярны в Сингапуре, благодаря семейной пекарне Bengawan Solo, основанной Анастасией Лью в 1979 году.

пандановое пирожное
Фото: bengawansolo is licensed under Free More info
пандановое пирожное

Сегодня у пекарни более 40 магазинов, а начиналось все с продажи домашних тортов. В прошлом году выпекалось около 85 000 пандановых тортов в месяц. Годовой доход составил около 76 миллионов сингапурских долларов (более 4,5 млрд рублей), что на 11% больше, чем в 2023 году. В перспективе — расширение продаж за пределами Сингапура, особенно в качестве сувениров.

Пандан обладает уникальным ароматом и вкусом, благодаря чему он широко используется в соленых и сладких блюдах. Листья сами по себе несъедобны, но имеют сладкий привкус с травяными нотами и оттенками розы, миндаля, ванили и кокоса. Для приготовления напитков и десертов сок пандана извлекается из листьев путем их перемолки и замачивания в горячей воде. После процеживания полученный экстракт добавляют в торты, пирожные, пудинги и напитки. В индонезийской и малазийской кухне зеленый сок используется в качестве натурального пищевого красителя.

В аэропорту Чанги (Сингапур), четвертом по загруженности в мире, находятся пять магазинов Bengawan Solo. Пирожные популярны среди путешественников из Гонконга, Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии, пишет CNN.

Уточнения

Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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