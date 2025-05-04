Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкая компания Mercedes-Benz приняла решение не давать прогноз по прибыли на 2025 год, ссылаясь на значительное снижение прибыли в первом квартале этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Выставка автомобиля Mercedes-Benz VISION AVTR

Представители автопроизводителя отметили, что в условиях нынешней нестабильности, связанной с тарифами и мерами по смягчению экономических последствий, оценить результаты компании за год с достаточной надежностью невозможно.

Они подчеркнули, что если текущая торговая политика останется неизменной, показатели таких ключевых финансовых метрик, как прибыль до вычета процентов и налогов, а также свободный денежный поток, могут сократиться. Также ожидается снижение скорректированной прибыли от продаж автомобилей и фургонов марки Mercedes-Benz.

Кроме того, аналитик компании Morningstar Релла Саскин указала на более оптимистичный взгляд в контексте недавних решений Дональда Трампа о снижении пошлин на импортные автомобили, что, по ее словам, "частично облегчит положение" европейским автопроизводителям. Она добавила, что снижение пошлин на запчасти на 15% может привести к снижению стоимости автомобилей, что положительно скажется на таких брендах, как BMW и других крупных игроков рынка, пишет CNBC.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen объявила о получении операционной прибыли в размере 2,9 миллиарда евро за первые три месяца года. Это на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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