Японские темаки-суши в форме конуса: чем они покорили клиентов

Темаки-суши из Токийского ресторана Tama Sushi (Япония) предлагаются в виде конуса.
Текстурный контраст хрустящему рожку из нори добавляют тунец с такуаном — маринованной японской редькой. Кулёчки-суши удобно есть на ходу.
Tama Sushi, основанный в Цукидзи в 1924 году, стал пионером в этом направлении: первые конусы появились в 1971 году.
Идея связана с мороженым в виде конуса: владелец Такамаса Наканори заметил, что кулёчки из нори держать в руках все же удобнее. Наканори также ввел фиксированные цены, например, 40 йен за темаки-суши (на сегодня около 23 рублей).
Сейчас Tama Sushi держит марку: предлагает качественные суши по доступной цене. А шеф-повар экспериментирует с новыми вкусами — предлагает маринованного морского окуня, передает The Japan Times.
Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.
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