Поддержали 212 человек! Starbase получил официальный статус нового космического города в США

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Идея создания корпоративного города Starbase была озвучена Илоном Маском еще в 2021 году.

Фото: Flickr by Lorie Shaull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ голосование в сша

4 мая стало известно, что космическая база Starbase в штате Техас (США) официально признана новым городом. За создание муниципалитета проголосовали 212 человек, против — 6. Большинство избирателей в этом районе являются сотрудниками SpaceX (283 чел.).

Город находится на южной части Техаса, близ границы с Мексикой, и занимает около 4 квадратных километров. SpaceX уже управляет здесь дорогами, коммунальными услугами и обеспечивает школьное и медицинское обслуживание для жителей, пишет nypost.

Однако продолжаются протесты в защиту доступа к пляжу Бока-Чика. Дело в том, что для запуска ракет SpaceX, испытаний двигателей и перемещения определенного оборудования по стартовой площадке требуется перекрытие местного шоссе и доступа к государственному парку и пляжу Бока-Чика.

Уточнения

Теха́с — штат на юге США. Занимает 2-е место по территории в США (696 241 км²) после Аляски, 2-е место после Калифорнии по численности населения (29 183 290 человек по итогам переписи населения США 2020 года) и по ВРП. Техас является одним из центров американского сельского хозяйства, скотоводства, образования, нефтегазовой и химической промышленностей, финансовых институтов. Столица штата — Остин; административное деление — округа́ (254 о́круга).





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