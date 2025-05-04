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Предлагаются по беспрецедентно низким ценам: камбала и минтай по 92 рубля за килограмм

1:18
Экономика

В воскресенье, 4 мая, жители Южно-Сахалинска могут приобрести свежую рыбу: сельдь, треску, минтай и камбалу — по выгодным ценам в рамках проекта "Доступная рыба".

Треска
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

В нескольких торговых точках города рыба продается не дороже 127 рублей за килограмм. Адреса мест продажи указаны в пресс-службе администрации.

Жители могут купить камбалу и минтай по 92 рубля за килограмм, а треску — по 127 рублей в следующих точках:

  • проспект Коммунистический, 19 (магазин "Янтарное");
  • проспект Мира, 280 В (ТЦ "Рай", магазин "Янтарное");
  • проспект Мира, 229/5 (возле ТЦ "Янтарь", магазин "Янтарное").

Сельдь доступна по 52 рубля за килограмм по адресу: проспект Мира, 229 (возле ТЦ "Янтарь").

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю из Приморья и Сахалина было экспортировано 610 партий рыбы и морепродуктов, общим весом 63 745,9 тонны, что на 60% больше по сравнению с предыдущей неделей, пишет sakh.online.

Уточнения

Камбалообра́зные (лат. Pleuronectiformes) — отряд лучепёрых рыб. В состав отряда включают 772 вида, объединяемых в 129 родов; подразделяется на два подотряда, включающие 14 семейств. Камбалообразные — донные рыбы, лежат и плавают на боку. Тело плоское, сильно сжато с боков, глаза расположены не по бокам головы, а смещены на одну её сторону. Плавательного пузыря нет.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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