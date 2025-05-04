Предлагаются по беспрецедентно низким ценам: камбала и минтай по 92 рубля за килограмм

В воскресенье, 4 мая, жители Южно-Сахалинска могут приобрести свежую рыбу: сельдь, треску, минтай и камбалу — по выгодным ценам в рамках проекта "Доступная рыба".
В нескольких торговых точках города рыба продается не дороже 127 рублей за килограмм. Адреса мест продажи указаны в пресс-службе администрации.
Жители могут купить камбалу и минтай по 92 рубля за килограмм, а треску — по 127 рублей в следующих точках:
Сельдь доступна по 52 рубля за килограмм по адресу: проспект Мира, 229 (возле ТЦ "Янтарь").
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю из Приморья и Сахалина было экспортировано 610 партий рыбы и морепродуктов, общим весом 63 745,9 тонны, что на 60% больше по сравнению с предыдущей неделей, пишет sakh.online.
Камбалообра́зные (лат. Pleuronectiformes) — отряд лучепёрых рыб. В состав отряда включают 772 вида, объединяемых в 129 родов; подразделяется на два подотряда, включающие 14 семейств. Камбалообразные — донные рыбы, лежат и плавают на боку. Тело плоское, сильно сжато с боков, глаза расположены не по бокам головы, а смещены на одну её сторону. Плавательного пузыря нет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".