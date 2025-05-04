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Стоит дороже автомобиля: редкая 50-пенсовая монета перевернула рынок аукционов

1:28
Экономика

За 50-пенсовую монету можно получить до 40 000 фунтов (более 4 млн рублей) стерлингов на аукционе.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Эксперт The Sun поделился, как определить редкую монету. Такая монета должна быть выпущена в 2019 году в честь выхода Великобритании из Евросоюза и имеет надпись "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

Интересно, что на некоторых монетах указана дата 31 октября 2019 года, когда изначально должен был состояться Брексит. Эти монеты планировали переплавить, но некоторые из них все же попали в оборот.

Всего было выпущено 10 001 000 монет с правильной датой 31 января 2020 года, они довольно распространенные. А вот монеты с более ранней датой крайне редки и представляют интерес для коллекционеров.

Известно также, что Королевский монетный двор случайно выпустил партию монет с датой 2019 года, и сейчас известно всего о нескольких экземплярах. Если вам повезло найти одну из них, вы можете оказаться владельцем ценного предмета. Третья версия монеты также существует с датой 29 марта 2019 года, и она также редка из-за переплавки после изменения сроков Брексита.

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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