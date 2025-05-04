Россия внезапно вырвалась в винные лидеры — почему вино может стать новой нефтью для России

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировое виноделие столкнулось с серьезным кризисом: жара, засуха и капризная погода обрушили производство до минимума с 1961 года — всего 226 миллионов гектолитров, спад почти на 5%. Но на этом фоне Россия неожиданно вырвалась вперёд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Продажи российского вина побили 15-летний рекорд, а внутреннее производство продолжает расти. Однако за этими достижениями скрываются и серьёзные вызовы. Путь к международному успеху пока только начинается.

Лидерство, которое досталось по случаю

"Порядка полумиллиарда литров… И это примерно столько, сколько отрасль сегодня готова предоставить", — заявил Александр Ставцев, вице-президент РАЭРР на "Днях российских вин".

В январе производство вина в России выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. Из них 2,24 миллиона декалитров — это тихие вина (+16,5%), а игристые вообще прибавили 23,4% и составили 1,1 миллиона декалитров.

Особенно активно развивается ГК "Абрау-Дюрсо", увеличив виноградники на 316 гектаров. В целом по стране площадь виноградников превысила 110 тысяч гектаров. Наибольший прирост — в Крыму и Краснодарском крае.

Китай пьёт российское

Экспорт тоже радует. Китай стал приоритетным направлением: за первый квартал туда отправлено почти 700 тонн вина — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Всего же на зарубежные рынки ушло около тысячи тонн, из них:

72% — в Китай;

18% — в Турцию;

остальное — в СНГ и Юго-Восточную Азию.

Спрос во Вьетнаме, Казахстане и Узбекистане также растёт. По словам Олега Будаева, основателя компании Wine Tasting, помогают и господдержка, и масштабные фестивали, дегустационные салоны, а также запрет на импорт дешёвого балкового вина.

Но есть и звоночки

Несмотря на успехи, отрасли не хватает масштабов. Для сравнения: в России около 200 виноделен, а только в одном регионе Бордо — более 7000. Всего же по Франции — около 35 000.

"Нам есть куда расти и стремиться", — резюмирует Будаев.

Проблема и в географии: большая часть территории страны не подходит для выращивания винограда. Однако здесь на сцену могут выйти фруктовые вина. Павел Шапкин, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, предлагает: "Целесообразно определить требования к таким винам и ввести зачет по акцизам, как для виноградных".

Время сладкого и ликёрного

Есть смысл сделать ставку и на сладкие, ликёрные вина. Их проще производить, требования к сырью ниже, а конкуренция — мягче. До санкций российские сладкие вина даже шли на экспорт в Германию.

По мнению Шапкина, не стоит навязывать россиянам исключительно сухое. Большинство всё ещё выбирают полусладкое или сладкое, и если признать это, продажи могут удвоиться всего за три года.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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