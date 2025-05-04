ЕС бросает Россию ради США — газ в обмен на политику: что на самом деле стоит за Дорожной картой

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ЕС готовится сделать громкое заявление: 6 мая будет представлена Дорожная карта окончательного отказа от российского газа. Кажется, Европа всерьёз решила "порвать" с давним энергетическим партнёром.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Из России с газом

Всего за четыре года поставки российского газа в Евросоюз сократились почти в три раза — с 155 млрд кубометров в 2021 году до 55-56 млрд. Основной заменой стали поставки сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно из США.

В Европе это называют "энергетической независимостью". Но на практике выходит не отказ от зависимости, а её перекраска в другой цвет. Газ по-прежнему нужен, просто теперь он будет пересекать Атлантику. И если вчера его поставляли соседи, то завтра — заокеанские партнёры.

"Россия, по крайней мере, никогда не пыталась ограбить Европу. Наоборот, наш дешевый газ был драйвером экономического роста Старого Света."

Смена курса

В последние годы ЕС активно отказывался от долгосрочных контрактов с "Газпромом" — в пользу биржевых сделок. Тогда это казалось логичным: цена в $250 за тысячу кубометров казалась чрезмерной. Сегодня же стоимость ниже $400 воспринимается как подарок судьбы.

Интересно, что раньше газ в Европе был дешевле, чем в Азии. Теперь же Старый Свет стал премиальным рынком. И, что любопытно, сам себе устроил такую роскошь.

"Растущая зависимость от СПГ, особенно американского, будет означать высокие цены и искусственное ограничение спроса в ЕС." — считает Алексей Гривач, замглавы Фонда нацэнергобезопасности.

А что говорит Дорожная карта?

Формально — отказ от российского газа к 2027 году. Именно к этому времени ожидается запуск новых СПГ-мощностей в США и Катаре, что должно снизить напряжённость на рынке. Однако Дорожная карта не имеет обязательной силы. Это скорее инструмент давления — политического и бюрократического.

Мария Белова, директор по исследованиям в компании "Имплемента", полагает, что столь громкие заявления вряд ли изменят структуру зависимости Европы. Напротив, переход на американский СПГ, где доминируют частные компании США, может только усилить влияние Вашингтона.

"Политика Трампа по отношению к ЕС стала холодным душем. "Молекулы свободы” больше не выглядят такими притягательными, как раньше." — добавляет Белова.

Иллюзия независимости

ЕС торопится отказаться от российского газа. Но звучат и альтернативные мнения — о возможном возобновлении поставок, особенно в контексте обсуждения мира на Украине. Возможно, разговоры о "разводе" — это лишь один из элементов большой геополитической игры.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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