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Сдача комнаты без согласия совладельцев квартиры: как Верховный суд поставил точку в этом вопросе

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Экономика

Верховный суд РФ подтвердил, что сдача комнаты в квартире с долевой собственностью возможна только с согласия всех совладельцев.

комната
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комната

Это решение было принято в рамках спора между братом и сестрой из Архангельска, которые наследовали квартиру. Брат жил в квартире со своей семьей, а сестра, получив свою долю, сдала свою комнату квартирантам.

Брат подал в суд, утверждая, что присутствие посторонних нарушает его семейную жизнь и используется для давления на него с целью выкупа доли за завышенную цену. В определении суда говорится, что управление имуществом в долевой собственности требует согласия всех собственников. Судьи отметили, что сдача помещения без согласия других собственников нарушает их права и дает им право на судебную защиту.

Дело было направлено на пересмотр с учетом правовых позиций, изложенных Верховным судом, пишет РИА Новости.

Уточнения

О́бщая со́бственность — собственность нескольких лиц на одно и то же имущество. В общей собственности может находиться как неделимая вещь, так и делимая вещь, а также совокупность делимых и неделимых вещей, составляющих единое целое. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность)
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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