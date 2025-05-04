Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова, рассказала о возможных причинах снижения пенсионных выплат.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Снижение может происходить в следующих случаях:

1. При проведении перерасчетов.

2. В случае взыскания задолженностей.

3. При изменении места жительства пенсионера.

4. Если пенсионер трудоустраивается.

5. При отмене дополнительных выплат на иждивенцев.

Она уточнила, что если пенсионные выплаты изначально были рассчитаны с ошибками, например, стаж работы был указан больше фактического, то исправление таких ошибок может привести к уменьшению размера пенсии.

Также Иванова-Швец отметила, что если пенсионер начинает работать и переходит в статус "работающего", региональная доплата может быть отменена, так как доходы трудоустроенного пенсионера часто превышают прожиточный минимум. Размер пенсии может также сократиться из-за взыскания долгов, переезда в другой регион или прекращения выплат на иждивенцев, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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