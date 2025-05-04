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ВВП по новым стандартам? Учёт данных изменит экономику России с 2025 года

1:53
Экономика

С 2025 года изменится методика расчета ключевых макроэкономических показателей в России и других странах в соответствии с новыми рекомендациями ООН.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Главным нововведением станет учет истощения природных ресурсов, таких как нефть и газ, при подсчете издержек производства. Хотя это не повлияет на сам валовой внутренний продукт (ВВП), показатель чистого внутреннего продукта (ЧВП) сократится, и для России разница может составить 18-21%. По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, за последние десять лет истощение ресурсов составляло в среднем 6,3% ВВП страны, пишут Известия.

Другим важным изменением станет признание данных самостоятельным активом, что позволит учитывать информацию, собираемую компаниями и государством, как инвестицию в основной капитал. Это может привести к росту ВВП России на 2%, с возможностью дальнейшего увеличения в будущем. Однако точная оценка стоимости данных остается сложной задачей из-за отсутствия рыночных критериев.

Эксперты указывают, что переход на новые стандарты усложнит сравнение экономик разных стран, так как различия в методологиях расчетов могут искажать реальную картину на 1-2% ВВП. Например, страны с высокой долей сырьевого сектора будут пропорционально сильнее терять в ЧВП, чем государства, ориентированные на услуги или технологии.

Старший директор АКРА Дмитрий Куликов отметил, что изменения затронут не только текущие показатели, но и оценку национального богатства, ведь накопленный объем данных может составлять до 10% от общего объема активов, что потребует сложных расчетов.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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