3,1 млрд рублей для будущего: Южморрыбфлот строит высокотехнологичный рыбзавод

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Южморрыбфлот", которая является частью группы "Доброфлот", планирует построить новый высокотехнологичный завод по переработке минтая и других видов рыб в Находке.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иваси

Мощность завода составит 120 тонн готовой продукции в сутки, а его запуск намечен на третий квартал 2026 года в рамках механизма инвестиционных квот.

Общие инвестиции в проект составляют 3,1 миллиарда рублей, и планируется создать 325 рабочих мест. Завод будет включать участки для производства фарша и филе, каждый из которых будет способен перерабатывать 60 тонн сырья в сутки. Отходы производства будут использованы для производства рыбной муки и жира.

Сырье для завода будет поставляться с флота компании "Доброфлот", что обеспечит полный цикл производства — от добычи до переработки и поставки продукции по всей России. Кроме того, проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), что предоставит специальные условия для инвесторов. Свободный порт охватывает несколько территорий в Приморье и других регионах Дальнего Востока, где осуществляются проекты с особыми таможенными, налоговыми и административными льготами. На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 1811 проектов СПВ, из которых 510 уже введены в эксплуатацию, пишет РБК.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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