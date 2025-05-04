Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот хлам в авто стоит дороже, чем обручальное кольцо — и вот почему
Бюджетный ужин на скорую руку: запеченный картофель с беконом и сыром, который покорит всех
Тайна города Красный: трагическая судьба города, который был величественнее Лондона
Вазы, огоньки и качели: как обычная терраса стала мечтой
Как эффективно обогреть теплицу с помощью солнечного света
Афганская прогулка: древняя техника кочевых караванов, ее можно использовать для невероятного благополучия
Пахнет свежестью — действует на мозг: очень влияет на когнитивные функции
Математическая бомба: найден универсальный ключ к любым уравнениям
Целлюлит уходит сам: четыре способа, которые не требуют диет и спорта

3,1 млрд рублей для будущего: Южморрыбфлот строит высокотехнологичный рыбзавод

1:33
Экономика

Компания "Южморрыбфлот", которая является частью группы "Доброфлот", планирует построить новый высокотехнологичный завод по переработке минтая и других видов рыб в Находке.

Иваси
Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иваси

Мощность завода составит 120 тонн готовой продукции в сутки, а его запуск намечен на третий квартал 2026 года в рамках механизма инвестиционных квот.

Общие инвестиции в проект составляют 3,1 миллиарда рублей, и планируется создать 325 рабочих мест. Завод будет включать участки для производства фарша и филе, каждый из которых будет способен перерабатывать 60 тонн сырья в сутки. Отходы производства будут использованы для производства рыбной муки и жира.

Сырье для завода будет поставляться с флота компании "Доброфлот", что обеспечит полный цикл производства — от добычи до переработки и поставки продукции по всей России. Кроме того, проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), что предоставит специальные условия для инвесторов. Свободный порт охватывает несколько территорий в Приморье и других регионах Дальнего Востока, где осуществляются проекты с особыми таможенными, налоговыми и административными льготами. На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 1811 проектов СПВ, из которых 510 уже введены в эксплуатацию, пишет РБК.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Тайна города Красный: трагическая судьба города, который был величественнее Лондона
Как эффективно обогреть теплицу с помощью солнечного света
Вазы, огоньки и качели: как обычная терраса стала мечтой
Афганская прогулка: древняя техника кочевых караванов, ее можно использовать для невероятного благополучия
3,1 млрд рублей для будущего: Южморрыбфлот строит высокотехнологичный рыбзавод
Пахнет свежестью — действует на мозг: очень влияет на когнитивные функции
Математическая бомба: найден универсальный ключ к любым уравнениям
Целлюлит уходит сам: четыре способа, которые не требуют диет и спорта
Не игрушка, а яд: 5 вещей, которые могут навредить питомцу прямо у вас в квартире
Эта зелень вкуснее петрушки и умеет держать давление под контролем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.