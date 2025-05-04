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Сибирский бизнес на пороге нового рынка: что открывает мост между Россией и КНДР

Экономика

Бизнес Сибирского федерального округа получит новый рынок сбыта в случае открытия моста между Россией и КНДР, заявил Валентин Богомолов, гендиректор компании "Сибирская финансовая система" и сопредседатель "Деловой России" в Красноярском крае.

мост
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info
мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду принял участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае на границе с КНДР, назвав этот проект важным этапом в отношениях между двумя странами.

Богомолов отметил, что Сибирские регионы смогут поставлять в КНДР продукты питания, такие как мясо, молочные продукты, растительные масла и муку. Хотя такие поставки уже существуют, они составляют всего несколько миллионов рублей в год, и есть большой потенциал для роста. Также, по его словам, Россия сможет экспортировать спецтехнику и высокие технологии, включая электрооборудование, благодаря созданию новых производств для достижения технологического суверенитета.

На данный момент существует только железнодорожный мост и авиасообщение между Россией и КНДР. Новый автомобильный мост увеличит грузопоток и разовьет пассажирские перевозки. Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами составит 4,7 км, а ориентировочное время строительства — 1,5 года, пишет ТАСС.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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