Какие валюты будут приносить прибыль в 2025 году: ни доллар, ни евро

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рассказал о наиболее стабильных валютах для сбережений в нынешних экономических условиях.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Индийские банкноты номиналом 100 и 2000 рупий

По мнению Смирнова, в настоящее время лучшими валютами для хранения средств являются дирхам ОАЭ, китайский юань и российский рубль. Эти валюты кажутся более устойчивыми в свете глобальных экономических и политических изменений.

Эксперт отметил, что покупка долларов в текущих условиях может быть рискованной. Политические и экономические напряженности, а также возможное ускорение инфляции в США, делают доллар менее привлекательным активом.

Смирнов также предостерег от вложений в евро, турецкую лиру и аргентинский песо, пишет РИА "Новости".

Аналитик подчеркнул, что часть сбережений стоит держать в рублях, поскольку высокий уровень ключевой ставки (21%) делает рублёвые вклады привлекательными на краткосрочный период.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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