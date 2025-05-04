Какие валюты будут приносить прибыль в 2025 году: ни доллар, ни евро

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рассказал о наиболее стабильных валютах для сбережений в нынешних экономических условиях.
По мнению Смирнова, в настоящее время лучшими валютами для хранения средств являются дирхам ОАЭ, китайский юань и российский рубль. Эти валюты кажутся более устойчивыми в свете глобальных экономических и политических изменений.
Эксперт отметил, что покупка долларов в текущих условиях может быть рискованной. Политические и экономические напряженности, а также возможное ускорение инфляции в США, делают доллар менее привлекательным активом.
Смирнов также предостерег от вложений в евро, турецкую лиру и аргентинский песо, пишет РИА "Новости".
Аналитик подчеркнул, что часть сбережений стоит держать в рублях, поскольку высокий уровень ключевой ставки (21%) делает рублёвые вклады привлекательными на краткосрочный период.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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