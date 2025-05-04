80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил RT о новых выплатах для пенсионеров. С 1 мая повышены выплаты для людей старше 80 лет, а также инвалидов I группы. Эти изменения, по словам депутата, уже закреплены в законе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Кроме того, если за пенсионером осуществляется уход, то предусмотрена дополнительная надбавка в размере 1,2 тыс. рублей. Однако она не распространяется на инвалидов I группы, пишет RT.

В 2025 году, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, государство произведёт единовременные выплаты для ветеранов и других категорий.

Ветераны и вдовы участников ВОВ получат 80 тыс. рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — 55 тыс. рублей.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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