Россияне могут получить штрафы за разведение коров и свиней: все подробности

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне, оставляющие мусор на дачных участках, могут быть оштрафованы. Об этом предупредила юрист Анастасия Билялова.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

В случае нарушения санитарных и гигиенических норм, а также неправильного содержания животных, дачников ожидают штрафы, которые могут достигать нескольких тысяч рублей.

Специалист отметила, что за несоблюдение санитарных правил, таких как несанкционированное накопление и утилизация отходов, россияне могут получить штраф от 100 до 500 рублей.

Особенно это касается дачников, которые не выполняют санитарно-гигиенические мероприятия на своих участках, пишет "Прайм".

Также юрист подчеркнула, что за содержание животных — таких как коровы, свиньи и лошади — на дачных участках предусмотрены штрафы. Это рассматривается как нецелевое использование земли, что нарушает действующие нормы.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



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