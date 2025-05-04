Россияне могут получить штрафы за разведение коров и свиней: все подробности

Россияне, оставляющие мусор на дачных участках, могут быть оштрафованы. Об этом предупредила юрист Анастасия Билялова.
В случае нарушения санитарных и гигиенических норм, а также неправильного содержания животных, дачников ожидают штрафы, которые могут достигать нескольких тысяч рублей.
Специалист отметила, что за несоблюдение санитарных правил, таких как несанкционированное накопление и утилизация отходов, россияне могут получить штраф от 100 до 500 рублей.
Особенно это касается дачников, которые не выполняют санитарно-гигиенические мероприятия на своих участках, пишет "Прайм".
Также юрист подчеркнула, что за содержание животных — таких как коровы, свиньи и лошади — на дачных участках предусмотрены штрафы. Это рассматривается как нецелевое использование земли, что нарушает действующие нормы.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
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